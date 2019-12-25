На Красногвардейской площади заработал каток без коньков

"Скользкая дорожка" открылась на территории пространства Design District DAA.

В Петербурге заработал каток, где можно кататься без коньков. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района.

"Скользкая дорожка" открылась на территории пространства Design District DAA по адресу: Красногвардейская площадь, 3Е. Всем гостям выдают специальную обувь для скольжения и экипировку.

Работают восемь ледовых дорожек общей протяженностью 360 метров. Они открыты с понедельника по пятницу с 11:00 до 22:00, по субботам и воскресеньям – с 10:00 до 00:00. Стоимость жетонов и расписание сеансов можно посмотреть на сайте.

Ранее на Piter.TV: бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга