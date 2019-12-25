Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади

Площадка открыта ежедневно с 12:30 до 21:00 до 9 января 2025 года включительно.

В преддверии Нового года в самом сердце Санкт-Петербурга при поддержке Сбера открылся каток на Манежной площади. Главная особенность ледовой площадки — петербуржцы и гости города могут посетить ее абсолютно бесплатно.

Площадка открыта ежедневно с 12:30 до 21:00 до 9 января 2025 года включительно. Посетители могут получить бесплатные билеты за полчаса до начала каждого сеанса прямо возле входа на площадку. Сеансы катания организованы таким образом, чтобы каждый мог найти удобное время для посещения. Для комфорта посетителей предусмотрена теплая раздевалка, где можно переобуться и оставить вещи. Там же можно бесплатно взять на время катания коньки.

Новый год — это время чудес и радости, когда хочется быть рядом с близкими и не только самим погрузиться в праздничную атмосферу, но и дарить её окружающим. В этом году мы вновь поддержали городскую Рождественскую ярмарку и установили бесплатный новогодний каток в центре Петербурга. Это место, где каждый может почувствовать себя частью большого праздника. Мы видим, что количество гостей постоянно растёт. За четыре сезона на катке побывало уже более 45 тысяч человек. Приглашаю всех желающих — начинающих и опытных — весело провести время на льду в кругу семьи и друзей! Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Каток стал неотъемлемой частью ежегодной Рождественской ярмарки на Манежной площади. Также 28 декабря в программе ярмарки — лекция о защите окружающей среды и мастер-класс по сортировке отходов от Сбера. Участники получат тематические стикеры и вкусное печенье от медведя-аниматора.

Для получения дополнительной информации посетите группу Рождественской ярмарки по ссылке.

Фото: пресс-служба Сбера