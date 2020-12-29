Администрация Московского района назвала адреса местных катков

Два из них будут готовы в ближайшие дни.

Администрация Московского района рассказала, где местные жители могут покататься на коньках. Информация об этом появилась в группе района в "ВКонтакте".

Катки залили на Новоизмайловском, 38/4, Краснопутиловской, 78, Пилотов, 20. Кроме того, лед на данный момент готовят на Благодатной, 24 и Московском проспекте, 134. Они будут открыты с этого четверга.

Подготовкой ледовых площадок занимается спортивный центр "Физкультура и здоровье".

Ранее Piter.TV рассказал о том, что жители Центрального района обустроили каток в Овсянниковском саду.

Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom