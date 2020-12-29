Администрация Московского района назвала адреса местных катков

Администрация Московского района рассказала, где местные жители могут покататься на коньках. Информация об этом появилась в группе района в "ВКонтакте".
Катки залили на Новоизмайловском, 38/4, Краснопутиловской, 78, Пилотов, 20. Кроме того, лед на данный момент готовят на Благодатной, 24 и Московском проспекте, 134. Они будут открыты с этого четверга.
Подготовкой ледовых площадок занимается спортивный центр "Физкультура и здоровье".
Ранее Piter.TV рассказал о том, что жители Центрального района обустроили каток в Овсянниковском саду.
Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom
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