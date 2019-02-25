Сотрудница магазина на улице Софьи Ковалевской, похитившая из кассы 13 тыс. рублей, ответит перед судом

Женщине вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины, которой вменяют ч. 3 ст. 160 УК РФ. Об этом сообщили 13 октября в надзорном ведомстве.

В августе обвиняемая, находясь на рабочем месте в магазине на улице Софьи Ковалевской, принимала оплату от посетителей. Затем она аннулировала чеки, а деньги присваивала себе. Общий ущерб работодателю составил 13 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

