  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:59
113
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист обокрал петербуржца на 500 тыс. рублей на Московском вокзале

0 0

Кроме того, у другого пассажира похитили мобильный телефон.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражи на Московском вокзале. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по п. "в", "г" ч. 2 ст. 158 и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

По информации УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что у него пропал рюкзак, где были 500 тыс. рублей. Мужчина в ожидании поезда уснул на скамейке, и его обокрали. Кроме того, у другого пассажира похитили мобильный телефон. 

К кражам причастен 36-летний рецидивист из Татарстана, он заключен под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что из строящегося дома в поселке Рахья пропали ружье и инструменты. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, московский вокзал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии