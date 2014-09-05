Рецидивист обокрал петербуржца на 500 тыс. рублей на Московском вокзале

Кроме того, у другого пассажира похитили мобильный телефон.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражи на Московском вокзале. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по п. "в", "г" ч. 2 ст. 158 и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

По информации УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о том, что у него пропал рюкзак, где были 500 тыс. рублей. Мужчина в ожидании поезда уснул на скамейке, и его обокрали. Кроме того, у другого пассажира похитили мобильный телефон.

К кражам причастен 36-летний рецидивист из Татарстана, он заключен под стражу.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО