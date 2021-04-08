Каршерингу с попкорном "прифотошопили" разбитый бампер

А вот весь салон на самом деле заполнили попкорном.

Автомобиль каршеринга, заполненный попкорном, не попадал в ДТП. Ситуация прояснилась после того, как блогеры выложили полную версию видео о попкорне на свой YouTube-канал.

Утром СМИ опубликовали новость о том, что блогеры засыпали попкорном каршеринг, а также разбили его. На самом деле всё обстояло иначе: машину попкорном засыпали – это факт, но вот никто автомобиль не разбивал. Скорее, разбитый капот прифотошопили для привлечения внимания.

В пресс-службе "Яндекс.Драйв" также проверили фотографии, опубликованные в Сети, и пришли к выводу, что блогеры совершенно точно её не разбивали и на льду не оставляли. Специалисты уточнили, что на снимках "прифотошопили" бампер от автомобиля другой марки – Polo.

Видео: YouTube / Ha House