На Васильевском острове неизвестные бросили начинённый попкорном каршеринг

При этом, попкорн в салоне не самая большая проблема. Renault успел побывать и в ДТП.

На Васильевском острове петербуржцы увидели каршеринговый автомобиль, салон которого полностью забит попкорном. Предполагается, что это могли быть блогеры, снимающие контент для своих аккаунтов.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что гора попкорна на заднем сидении достигает крыши, на переднем ряду его немного меньше. При этом, попкорн в салоне не самая большая проблема. Renault успел побывать и в ДТП, судя по повреждениям на передней части, капоте и левом крыле.

На данный момент не известно, кто именно за этим стоит.

В феврале студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане.

Фото: ВКонтакте / ПОДСЛУШАНО В ТИКТОК /TIKTOK