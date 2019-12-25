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На Васильевском острове неизвестные бросили начинённый попкорном каршеринг
Сегодня, 8:01
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nastya960

На Васильевском острове неизвестные бросили начинённый попкорном каршеринг

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При этом, попкорн в салоне не самая большая проблема. Renault успел побывать и в ДТП.

На Васильевском острове петербуржцы увидели каршеринговый автомобиль, салон которого полностью забит попкорном. Предполагается, что это могли быть блогеры, снимающие контент для своих аккаунтов.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что гора попкорна на заднем сидении достигает крыши, на переднем ряду его немного меньше. При этом, попкорн в салоне не самая большая проблема. Renault успел побывать и в ДТП, судя по повреждениям на передней части, капоте и левом крыле. 

На данный момент не известно, кто именно за этим стоит. 

В феврале студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане.

Фото: ВКонтакте / ПОДСЛУШАНО В ТИКТОК /TIKTOK

Теги: васильевский остров, каршеринг, попкорн
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Картина дня, Лента новостей,

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