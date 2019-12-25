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В каршеринге на Большевиков нашли более килограмма наркотиков
Сегодня, 9:00
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nastya960

В каршеринге на Большевиков нашли более килограмма наркотиков

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Задержан житель Московской области.

В Петербурге полицейские нашли в автомобиле каршеринга более килограмма наркотических веществ. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

У дома 18 по проспекту Большевиков 14 апреля около автомобиля каршеринга был задержан 27-летний житель Московской области. В результате осмотра автомобиля был изъят бумажный пакет, внутри которого находилось 1201 граммов мефедрона.

Молодого человека задержали, в отношении него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале апреля полицейские поймали "бизнесменов" из Петербурга, которые продавали наркотики в "даркнете".

Фото: Piter.tv

Теги: большевиков, каршеринг, наркотики
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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