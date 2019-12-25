Полицейские поймали "бизнесменов" из Петербурга, которые продавали наркотики в "даркнете"

Онлайн-"предпринимателей" задержали в четверг на Камышовой улице. В их машине нашли 66 комков травы.

Полиция закрыла "предпринимательское дело" молодых людей, которые создали интернет-магазин по продаже наркотиков Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 3 апреля.

Правоохранители установили, что 24- и 29-летние жители Петербурга продавали наркотики через "Даркнет". Молодые люди были администраторами, операторами и курьерами. Сами предлагали товар и сами прятали закладки.

Силовики задержали продавцов наркотиков на Камышовой улице в четверг, 1 апреля. В их машине они обнаружили 66 комков марихуаны. Сотрудники полиции выяснили местоположение еще 78 закладок с запрещенными веществами в нескольких районах города.

Сейчас "черные бизнесмены" находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали участника ОПГ, отправлявшего посылки с наркотиками.

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