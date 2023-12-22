В Петербурге мигранта задержали по подозрению в карманных кражах

Подозреваемым оказался 28-летний гражданина одной из стран ближнего зарубежья, нелегально находящийся на территории России.

В Петербурге полицейские задержали карманника, который специализировался на IPhone. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 28 января обратилась 48-летняя жительница Купчино. Она сообщила, что у дома 6 по Пушкинской улице у нее украли IPhone 14 стоимостью 66 тысяч рублей.

С аналогичным заявлением 31 января обратилась 26-летняя девушка. Она лишилась IPhone 13 стоимостью 60 тысяч рублей у дома 19 по Кузнечному переулку.

По обоим фактам полицейским следствием были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские вскоре установили и задержали карманника. Подозреваемым оказался 28-летний гражданина одной из стран ближнего зарубежья, нелегально находящийся на территории России.

Недавно в петербургском метро задержали серийного карманника.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти