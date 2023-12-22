В петербургском метро задержали серийного карманника

Подозреваемым оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель города Сосновый Бор.

Петербургские полицейские задержали серийного карманника, орудовавшего в метро. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 17 ноября 2023 года обратилась 38-летняя женщина и сообщила, что на платформе станции метро "Гостиный двор" у неё похитили из кармана пальто мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 9 стоимостью 8 тысяч рублей.

Затем 20 ноября обратилась 19-летняя девушка с заявлением о том, что на платформе станции метро "Маяковская" у нее похитили из кармана куртки мобильный телефон iPhone 11 стоимостью 40 тысяч рублей.

После этого 16 января 2024 года в полицию обратилась 28-летняя женщина с заявлением о том, что при входе на станцию метро "Площадь Восстания-1" у неё из камрана куртки украли iPhone 13 Pro Max стоимостью 110 тысяч рублей.

И 22 января 2024 года в полицию обратилась 20-летняя девушка с заявлением о том, что в вестибюле станции метро "Площадь Восстания-1" у неё из кармана куртки украли iPhone 14 Pro стоимостью 60 тысяч рублей.

По всем фактам краж были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ.

На платформе станции метро "Площадь Восстания-1" 23 января вечером по подозрению в совершении краж задержан 42-летний ранее неоднократно судимый житель города Сосновый Бор.

Недавно неизвестные ограбили магазин в Сланцах на 70 тыс. рублей.

Видео: МВД