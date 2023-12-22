Неизвестные ограбили магазин в Сланцах на 70 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Рано утром 15 января двое неизвестных ограбили магазин в городе Сланцы Ленобласти. По данным Piter.TV, общий ущерб составил 70 тыс. рублей.

Злоумышленники проникли в магазин в доме 6 по улице Маяковского, отжав стеклопакет двери. Они похитили сухофрукты, мобильный телефон марки Redmi и камеру видеонаблюдения.

На месте преступления изъяли три липкие ленты со следами рук, три следа обуви и один след материи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти грабители вынесли из гипермаркета продукты на 200 тыс. рублей.

Видео: Piter.TV