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Неизвестные ограбили магазин в Сланцах на 70 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Рано утром 15 января двое неизвестных ограбили магазин в городе Сланцы Ленобласти. По данным Piter.TV, общий ущерб составил 70 тыс. рублей. 

Злоумышленники проникли в магазин в доме 6 по улице Маяковского, отжав стеклопакет двери. Они похитили сухофрукты, мобильный телефон марки Redmi и камеру видеонаблюдения. 

На месте преступления изъяли три липкие ленты со следами рук, три следа обуви и один след материи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти грабители вынесли из гипермаркета продукты на 200 тыс. рублей.

Видео: Piter.TV

Теги: ограбили магазин, сланцы новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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