В Ленобласти грабители вынесли из гипермаркета продукты на 200 тыс. рублей

Полицейские предполагают, что это дело рук одних и тех же преступников, которые на днях ограбили еще один магазин.

В Ленобласти воры ограбили гипермаркет. Инцидент произошел в поселке Кусино. Об этом стало известно Piter.tv.

Злоумышленники вскрыли дверь и затарились дорогостоящими продуктами на 200 тыс. рублей. А затем они покинули магазин.

На место случившегося прибыли стражи порядка. Они завели уголовное дело. Следователи предполагают, что это дело рук одних и тех же преступников, которые на днях ограбили еще один магазин в Ленинградской области. Тогда воры вынесли из торговой точки те же товары, что и в этот раз. По предварительным данным, грабители приехали "на гастроли" из другого региона.

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Видео: Piter.tv