Правоохранители задержали трех злоумышленников за разбой в петербургском супермаркете

За сотрудницу продуктового заступился глухонемой покупатель. Дебоширы дали ему в нос и сбежали.

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали трех мужчин, которые подозреваются в ограблении магазина. Хулиганы пытались вынести из супермаркета бытовую химию, а когда их остановила работница торговой точки, они устроили скандал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что инцидент произошел на Лесном проспекте. За сотрудницу продуктового заступился глухонемой покупатель. Дебоширы дали ему в нос и сбежали. Пострадавший попал в больницу с переломом.

Накануне, 3 сентября, правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались молодые люди 22 и 27 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти