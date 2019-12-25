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В Ропше малыш выпал из окна
Сегодня, 10:38
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В Ропше малыш выпал из окна

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Сейчас мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

В Ломоносовском районе Ленобласти мальчик выпал из окна дома. Несчастье произошло в Ропше.

Известно, что 4-летний малыш выжил. Его доставили в больницу. У пациента диагностировали ушиб нижней части спины и таза. Сейчас мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Родители пострадавшего рассказали полицейским, что их ребенок свалился со второго этажа частного дома. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv: петербуржец погиб во время похода на Ключевской вулкан.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, выпал из окна, ребенок выжил, ропша, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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