Треть петербургских школьников получают более 5 тыс. рублей карманных расходов в месяц

Исследование также затронуло вопрос финансовой самостоятельности.

Аналитики Группы "Ренессанс Страхование" выяснили, как жители Петербурга финансируют своих детей. В опросе приняли участие 1098 россиян из крупных городов. Согласно полученным данным, 33% родителей переводят детям более 5 тысяч рублей ежемесячно, 34% выделяют суммы в диапазоне от 3 до 5 тысяч рублей, а ещё 33% ограничиваются бюджетом до 3 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Исследование также затронуло вопрос финансовой самостоятельности. Большинство петербуржцев (41%) считают, что дети могут полноценно распоряжаться своими накоплениями только в возрасте 16–17 лет. Еще 23% придерживаются мнения, что это допустимо лишь после совершеннолетия. При этом в каждой седьмой семье подростки контролируют свои сбережения уже с 14–15 лет, а у 8% респондентов – с 10–13 лет.

Что касается крупных денежных подарков, то здесь родители проявляют сдержанность. Только 41% готовы отдать всю сумму ребенку для свободного использования. Около трети взрослых настаивают на полном откладывании средств. Другие варианты распределения подаренных денег включают оплату образования (10%), покупку необходимых вещей вроде техники или одежды (9%) и пополнение инвестиционного счета (7%).

Глава психологического хаба "Просебя" Евгений Глаголев отмечает, что финансовая грамотность формируется через практику. Начинать обучение можно уже в 5–7 лет, когда ребенок способен ставить простые цели. Сами жители региона главными причинами первых финансовых ошибок молодежи называют импульсивные покупки (40%) и отсутствие навыков планирования (38%). Четверть опрошенных винит в этом слабый контроль со стороны родителей. Среди других факторов риска упоминаются интернет-мошенничество (16%), внутриигровые покупки (15%) и влияние блогеров (12%).

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Фото: Piter.TV