Карликовые игрунки Лили и Полумна из Ленинградского зоопарка добывают лакомства

Киперы усложняют задание, скрывая угощения в самых непредсказуемых местах.

Ленинградский зоопарк поделился видео, на котором карликовые игрунки Лили и Полумна ищут спрятанные лакомства, демонстрируя свою ловкость и находчивость.

Киперы усложняют задание, скрывая угощения в самых непредсказуемых местах. Работники зоопарка наполняют различные полые брёвна загустевшей камедью, используя шприцы. Застывшая смола является важным компонентом питания маленьких игрунок.

Фрукты, овощи, насекомые, йогурт, яйца, творог и даже кусочки мяса могут быть размещены в вольере. Киперы раскладывают эти лакомства на разные поверхности и прячут их в дуплах или внутри деревянных и картонных головоломок.

Лили и Полумна с интересом ищут угощения и с большим удовольствием наслаждаются найденным. А самое вкусное они, конечно же, оставляют на десерт — ведь что может быть лучше лакомства после упорной работы? – говорится в сообщении.

Ранее киперы Ленинградского зоопарка показали, как их харзы добывают лакомства.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк