Карликовые игрунки Лили и Полумна из Ленинградского зоопарка добывают лакомства

Ленинградский зоопарк поделился видео, на котором карликовые игрунки Лили и Полумна ищут спрятанные лакомства, демонстрируя свою ловкость и находчивость.
Киперы усложняют задание, скрывая угощения в самых непредсказуемых местах. Работники зоопарка наполняют различные полые брёвна загустевшей камедью, используя шприцы. Застывшая смола является важным компонентом питания маленьких игрунок.
Фрукты, овощи, насекомые, йогурт, яйца, творог и даже кусочки мяса могут быть размещены в вольере. Киперы раскладывают эти лакомства на разные поверхности и прячут их в дуплах или внутри деревянных и картонных головоломок.
Лили и Полумна с интересом ищут угощения и с большим удовольствием наслаждаются найденным. А самое вкусное они, конечно же, оставляют на десерт — ведь что может быть лучше лакомства после упорной работы?
– говорится в сообщении.
Ранее киперы Ленинградского зоопарка показали, как их харзы добывают лакомства.
Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
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