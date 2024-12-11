Киперы Ленинградского зоопарка показали, как их харзы добывают лакомства

Излюбленная еда зверьков – изюм.

В Ленинградском зоопарке живут харзы. Их зовут Катрина и Сильвер. Они, по словам сотрудников, являются самыми непоседливыми, но при этом невероятно энергичными животными во всей экспозиции. Киперы поделились видеозаписью, где их харзы решают нехитрые головоломки и добывают любимые лакомства.

Не в первый раз сотрудники Ленинградского зоопарка прячут вкусности, для добычи которых зверькам нужно решить какую-нибудь задачу. Катрин и Сильвер получили особую игрушку из картона, в зажимах между дисками которой лежит излюбленный харзами изюм.

Харзам пришлось проявить смекалку, чтобы добраться до него. К счастью, получилось у них это довольно быстро. Но даже после полного опустошения игрушки питомцы продолжили играть с ней. Ленинградский зоопарк

Ранее стало известно, чем питаются выдры в естественной среде и чем – в экспозиции Ленинградского зоопарка.

Видео: Ленинградский зоопарк