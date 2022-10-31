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Ресторану "Корчма Сало" в Петербурге запретили держать минипига
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Ресторану "Корчма Сало" в Петербурге запретили держать минипига

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Веля жил внутри заведения в вольере.

Инспекторы Россельхознадзора по Северо-Западу после проверки ресторана "Корчма Сало" на Литейном проспекте в Петербурге запретили держать внутри заведения минипига Велю. Он жил в вольере, пишет "Петербургский дневник"

Проверку провели из-за жалоб зоозащитников. Установлено, что такое соседство нарушает законодательство. 

Содержание минипига в ресторане является нарушением одного из пунктов указанных требований, согласно которому в местах розничной торговли и местах оказания услуг общественного питания возможно использование и содержание животных, относящихся к классам рыб и птиц, не включенных в состав Красной книги РФ и красных книг субъектов РФ.

Пресс-служба Россельхознадзора по Северо-Западу 

Куда денут Велю, пока неизвестно. 

Ранее мы рассказывали о том, что бар Doski временно закрыли после отравления пяти посетителей. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Северо-Западу 

Теги: минипиг, управление россельхознадзора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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