На карьерный рост в 2025 году надеются 3 из 10 петербуржцев

Молодежь проявляет большую амбициозность в вопросах карьеры: 38% участников опроса младше 35 лет рассчитывают на новое назначение, тогда как среди тех, кому за 45, таких лишь 21%.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, посвященного поиску высокооплачиваемой работы, в новом году 3 из 10 жителей Санкт-Петербурга надеются на продвижение по службе. Опрос проводился среди работающих горожан.

Так, 33% респондентов выразили уверенность в получении повышения в должности в ближайшем будущем. Примечательно, что мужчины чаще женщин выражают подобные ожидания (36% против 30%). Молодежь проявляет большую амбициозность в вопросах карьеры: 38% участников опроса младше 35 лет рассчитывают на новое назначение, тогда как среди тех, кому за 45, таких лишь 21%. Кроме того, респонденты с заработком свыше 100 тысяч рублей в месяц чаще говорят о продвижении по службе, нежели те, чьи доходы скромнее.

Среди различных профессиональных категорий наибольший оптимизм в отношении карьерного роста демонстрируют программисты (53%), менеджеры по работе с клиентами (40%) и дизайнеры (39%). Четверть PR-менеджеров сообщили о недавнем повышении, каждый восьмой инженер, каждый девятый главный бухгалтер и каждый десятый HR-специалист также отметили свое продвижение. Меньшую уверенность в карьерных перспективах высказывали учителя (15%), кладовщики (19%) и секретари (20%).

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Фото: Piter.TV