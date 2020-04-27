Депутата Караваева выпустили из СИЗО. Впрочем, главный суд еще впереди: репортаж Piter.TV

Сергей Караваев убежден, что уголовное дело сфабриковано с целью убрать его с политической арены Ленинградской области.

В деле депутата областного ЗакСа Сергея Караваева оттепель. Совсем недавно, 21 апреля, он вышел из СИЗО спустя год и два месяца после заключения под стражу по делу о хищении земельного участка в промзоне Мурино. Несмотря на попытки прокурора продлить срок пребывания в следственном изоляторе еще на один месяц, суд посчитал это нецелесообразным. Впрочем, пока ему запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом.

Следствие завершилось спустя два года и 10 месяцев. У стороны защиты назрел логичный вопрос – почему же оно длилось так долго?

Вытягивались сроки максимально. Было содержание под стражей для того, чтобы прокурор смог вынести решение по поступившему ему обвинительному заключению. Еремеев вышел со ходатайством о продлении мне срока содержания под стражей на 30 дней, потому что ему не хватило времени, чтобы принять решение. Суд отклонил ходатайство срока продления содержания под стражей. И я на следующий день перед освобождением из крестов получаю постановление о том, что он обвинительное заключение уже рассмотрено и согласовано. Сергей Караваев, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области.

Судебные тяжбы на этом не закончились. Сторона защиты подала апелляцию по обжалованию приговора от 17 февраля о продлении срока пребывания под стражей Сергея Караваева. Принципиальным был вопрос об истолковании уголовной нормы, запрещающей избрание исключительных мер для предпринимателей. Впрочем второй апелляционный суд с доводами защиты не согласился.

Мы хотели в этом процессе сформировать положительную судебную практику, которая бы стала ориентиром не только в нашем деле, но и по всем другим делам, в которых предприниматели сталкиваются с точно такой же проблемой, как и Сергей Сергеевич Караваев. Борис Грузд, адвокат Сергея Караваева.

Теперь депутата областного закса ждет главное сражение – суд по уголовному делу о хищении участка в промзоне Мурино. Напомним, что свою вину он не признает, а адвокат считает, что дело сфабриковано и в нём отсутствует само событие преступления. Караваев убежден, что его попросту захотели убрать с политической арены Ленобласти:

Это все проходило, пока ты не затрагиваешь коммерческие интересы. С этим моментом, накануне моей посадки, когда я вступился за Генплан. Когда все парки из западного Мурино предложили разместить только части. Вот наверное наступать на чьи то коммерческие интересы – вот это уже опасно, потому что они готовы простить тебе всю политику, но когда ты кому-то там не даешь заработать, тогда происходят такие вещи. Поверьте мне, когда говорят, что с депутатов надо снять неприкосновенность. Я когда учился в университете МВД, я тоже сначала смотрел так – зачем нужна неприкосновенность. А вот за тем, что бы когда ты на слушаниях по генплану встаешь, что бы ты не думал потом, что какие то вещи будут происходить. Сергей Караваев, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области

Дата заседания суда пока не известна. Однако, находясь на свободе, Сергей Караваев сможет в спокойной обстановке подготовится к защите и возобновить свою политическую деятельность в роли депутата областного заксобрания.

Видео: Piter.TV