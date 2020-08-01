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Защитник "Зенита" Караваев получил травму в игре за сборную России
Сегодня, 20:08
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Защитник "Зенита" Караваев получил травму в игре за сборную России

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В состав сборной вошли четыре игрока "Зенита".

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму в последнем матче сборной России и не сможет в ближайшее время выступать за петербургский клуб. Об этом тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил на пресс-конференции после игры с "Ахматом" 11-го сентября.

Семак объяснил, почему Караваев не выступал сегодня на поле. 

Думали, что травма несерьезная, но оказалась серьезной. Пока не знаем, сколько он пропустит, но в следующем матче не сыграет точно.

Сергей Семак, тренер "Зенита".

Сборная Россия сыграла с Мальтой 7-го сентября. Национальная сборная обыграла соперника со счетом 2:0. Из "Зенита" в сборную пригласили Дмитрия Чистякова, Вячеслава Караваева, Далера Кузяева и Александра Ерохина.

Сегодня, 11 сентября, "Зенит" обыграл "Ахмат" со счетом 3:1. 

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Караваев

Теги: зенит, караваев, футбол
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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