Защитник "Зенита" Караваев получил травму в игре за сборную России

В состав сборной вошли четыре игрока "Зенита".

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму в последнем матче сборной России и не сможет в ближайшее время выступать за петербургский клуб. Об этом тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил на пресс-конференции после игры с "Ахматом" 11-го сентября.

Семак объяснил, почему Караваев не выступал сегодня на поле.

Думали, что травма несерьезная, но оказалась серьезной. Пока не знаем, сколько он пропустит, но в следующем матче не сыграет точно. Сергей Семак, тренер "Зенита".

Сборная Россия сыграла с Мальтой 7-го сентября. Национальная сборная обыграла соперника со счетом 2:0. Из "Зенита" в сборную пригласили Дмитрия Чистякова, Вячеслава Караваева, Далера Кузяева и Александра Ерохина.

Сегодня, 11 сентября, "Зенит" обыграл "Ахмат" со счетом 3:1.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Караваев