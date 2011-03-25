Комитет по образованию Петербурга: основания для перевода всех школьников на "дистанционку" нет

При переходе на дистанционное обучение дети находятся на нем 2 недели.

Оснований для перевода всех школьников Петербурга на дистанционный формат обучения сейчас нет. Так Piter.TV прокомментировали в пресс-службе комитета по образованию ситуацию с растущей заболеваемостью среди школьников.

Напомним, две недели назад дистанционно обучался 71 класс, по состоянию на 6 декабря — 551.

Нормы СанПиН предусматривают проведение ограничительных мероприятий по посещению образовательных учреждений, чтобы избежать возникновения очага вирусного заболевания, если заболеваемость обучающихся составляет 20% и более процентов, при выявлении заболевших COVID-19 это может быть и меньшее число детей. говорится в официальном сообщении.

Решение о переводе на "дистанционку" принимает руководитель образовательного учреждения. Если карантин все же вводят, дети обучаются дома на протяжении двух недель. Уроки проводятся в соответствии с установленным ранее расписанием и с участием учителя.

Оснований для введения удаленного формата обучения с применением дистанционных образовательных технологий во всех школах Санкт-Петербурга сейчас нет. Дополнительные решения о введении новых запретов (ограничений) могут быть приняты с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В комитете по здравоохранению Петербурга отмечают, что дети действительно стали больше болеть, однако не COVID-19, а ОРВИ.

Фото: Piter.TV