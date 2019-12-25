В петербургском метро готовятся к капитальному ремонту станции "Технологический институт-2"

Проектирование должно быть завершено до 2 сентября 2024 года. Когда начнётся сам ремонт – не уточняется.

В петербургском метрополитене начали подготовку к капитальному ремонту станции "Технологический институт-2". Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Изначально требуется разработать проектную и рабочую документацию ремонта станции и перехода к "Технологическому институту-1". На данные работы планируется потратить до 42 млн рублей..

Проектирование должно быть завершено до 2 сентября 2024 года. Когда начнётся сам ремонт – не уточняется.

Ранее стало известно, что петербуржца собираются привлечь к ответственности за оскорбление сотрудника метрополитена.

Фото: Piter.tv