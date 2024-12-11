Здание начальной школы в Перевозном переулке в лицее №533 отремонтируют

В лицее обновят классы и рекреации.

В лицее №533 в 2025 году пройдет капитальный ремонт в здании начальной школы в Перевозном переулке. Об этом сообщил депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь 6 марта.

О проведении работ попросили родители учащихся. Ремонт будет осуществлен по программе "Развитие образования" федерального проекта "Все лучшее детям". В лицее обновят классы и рекреации.

Отмечается, что специалисты учтут элементы дизайн-проекта "Школа Мечты", созданного выпускниками СПбГУПТД.

Ранее мы рассказывали о том, что в школе №581 Приморского района отремонтируют спортивные залы.

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей