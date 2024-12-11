Здание начальной школы в Перевозном переулке в лицее №533 отремонтируют

В лицее №533 в 2025 году пройдет капитальный ремонт в здании начальной школы в Перевозном переулке. Об этом сообщил депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь 6 марта.
О проведении работ попросили родители учащихся. Ремонт будет осуществлен по программе "Развитие образования" федерального проекта "Все лучшее детям". В лицее обновят классы и рекреации.
Отмечается, что специалисты учтут элементы дизайн-проекта "Школа Мечты", созданного выпускниками СПбГУПТД.
Ранее мы рассказывали о том, что в школе №581 Приморского района отремонтируют спортивные залы.
Фото: Telegram / Рябоконь Андрей
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