Качество капремонта проверили на Невском проспекте
Сегодня, 15:48
На Невском проспекте проверили качество капитального ремонта. Было осмотрено несколько зданий, пишет 19 марта телеканал "Санкт-Петербург"

Как рассказали специалисты, опыт прошлых лет показал, что даже после качественного обновления фасад быстро разрушается, если крыша остается в неудовлетворительном состоянии. 

Если мы делаем комплексный ремонт крыши и фасада, это исключает массу проблем по многоквартирному дому минимум на 5 лет вперед. В 2024, 2025 и 2026 годах все работы, которые мы начинали, укладывались в год. Поэтому мы и торопимся с началом производства работ. 

Леонид Вишневский, глава Фонда капремонта Петербурга 

В сумме за 3 года отремонтируют 87 многоквартирных домов. Недавно осмотрели здания на Невском проспекте, 22-24, 51, на улице Рубинштейна и площади Александра Невского. Оценивали кровлю и общее состояние конструкций. 

Фото: Piter.TV 

