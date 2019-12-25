На энергоблоке №5 ЛАЭС начался капремонт

На Ленинградской атомной электростанции проводятся работы по модернизации. В частности, энергоблок №5 находится на капитальном ремонте.
Специалисты приступили к запланированному ремонту с модернизацией, который был ранее согласован.
В рамках работ предусмотрены проверка и техническое обслуживание реакторного и турбинного оборудования, систем безопасности и дизель-генераторов, обновление насосных агрегатов и системы передачи данных автоматизированной системы управления технологическим процессом.
В марте на ЛАЭС заложили основание 7-го энергоблока.
Фото: Telegram / ЛАЭС Новостной канал
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