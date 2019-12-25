На энергоблоке №5 ЛАЭС начался капремонт

Специалисты приступили к запланированному ремонту с модернизацией, который был ранее согласован.

На Ленинградской атомной электростанции проводятся работы по модернизации. В частности, энергоблок №5 находится на капитальном ремонте.

Специалисты приступили к запланированному ремонту с модернизацией, который был ранее согласован.

В рамках работ предусмотрены проверка и техническое обслуживание реакторного и турбинного оборудования, систем безопасности и дизель-генераторов, обновление насосных агрегатов и системы передачи данных автоматизированной системы управления технологическим процессом.

В марте на ЛАЭС заложили основание 7-го энергоблока.

Фото: Telegram / ЛАЭС Новостной канал