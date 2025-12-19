Бастрыкин взял на контроль скандал с аварийными подъездами в петербургской пятиэтажке

Три года спустя после капремонта в доме на Учительской улице разрушаются бетонные конструкции.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело из-за нарушений прав жителей многоквартирного дома на Учительской улице в Санкт-Петербурге. Поводом стала жалоба одной из жительниц в соцсетях, которую взял в работу Главного следственного управления СК по городу.

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, три года назад в пятиэтажке 1970 года постройки проводился капитальный ремонт фасада и входных групп. Однако, по утверждению жильцов, работы были выполнены с грубыми нарушениями технологий. В результате бетонные конструкции в подъездах дома начали разрушаться и пришли в негодность, создавая угрозу безопасности.

Подрядная организация, проводившая ремонт, отказывается устранять дефекты в добровольном порядке. После обращения петербурженки в СК была организована процессуальная проверка.

По итогам её проведения Александр Бастрыкин лично поручил следователям возбудить уголовное дело. Глава ведомства потребовал доложить ему о ходе и результатах расследования, что свидетельствует о взятии ситуации на особый контроль. В зависимости от установленных обстоятельств, действия подрядчика могут быть квалифицированы по статьям о халатности или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ