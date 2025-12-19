Драка со стрельбой в воздух на автобусной остановке закончилась задержанием в Ленобласти

Конфликт между выпившими соседями в Ломоносовском районе перерос в стрельбу из светошумового автомата.

В деревне Петровское Ломоносовского района Ленинградской области полиция задержала двух мужчин, устроивших стрельбу во время ссоры. Инцидент произошёл вечером 7 февраля на центральной автобусной остановке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как установили правоохранители, конфликт произошёл между двумя группами мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе словесной перепалки 44-летний участник сходил домой за светошумовым автоматом, вернулся и начал стрелять из него в воздух. Затем его 40-летний оппонент забрал оружие и выпустил вверх оставшиеся патроны, после чего выбросил автомат.

На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Оба стрелявших были задержаны и доставлены в отдел для разбирательства, где их привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). В ходе осмотра места происшествия были изъяты сам светошумовой автомат, 2 патрона и 2 гильзы. Установлено, что задержанные не являются законными владельцами оружия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Фото: Piter.TV