Петербург ждёт капремонт 159 исторических зданий в 2026 году

Основное внимание при ремонте исторических зданий будет уделено сохранению их первоначального архитектурного облика.

В 2026 году в Санкт-Петербурге планируется провести капитальный ремонт 159 жилых домов, построенных до революции. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, при проведении работ главным приоритетом является сохранение исторического облика зданий. "Перед началом работ специалисты обследуют фасады, поднимают архивные материалы: старые фотографии, чертежи, описания. Это помогает восстановить задуманные архитекторами детали — элементы декора, пропорции и цвет", — пояснил губернатор.

Ранее Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщал о более масштабных планах: в 2026 году планируется восстановить фасады 255 исторических многоквартирных домов. Особое внимание будет уделено Невскому проспекту, где планируется отреставрировать 11 фасадов.

Восстановление жилого фонда — лишь часть большой программы. В планах властей также реставрация ключевых объектов культурного наследия, включая собор Петра и Павла в Петергофе, интерьеры Князь-Владимирского собора, фасады и крышу Большой Хоральной Синагоги и церковь Богоявления на Гутуевском острове.

Финансирование программы сохранения исторического наследия обеспечено: на 2025–2027 годы из бюджета города на эти цели выделено более 14 миллиардов рублей. Около половины этой суммы, по планам, будет направлено именно на ремонт и реставрацию жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. В 2025 году в городе было восстановлено 145 исторических фасадов.

