В Петербурге покажут докфильм "Блокадный зоопарк" о человечности в годы войны

Премьера картины режиссёра Андрея Егорова состоится 22 января на площадке кинотеатра "Ленфильма".

В Санкт-Петербурге состоится премьера документального фильма "Блокадный зоопарк". Показ пройдёт 22 января в 18:00 в кинотеатре "Ленфильма". Об этом сообщил городской Комитет по культуре.

Фильм, снятый режиссёром Андреем Егоровым, рассказывает о сотрудниках Ленинградского зоопарка, которые в нечеловеческих условиях блокады продолжали заботиться о животных, сохраняя жизнь питомцам и оставаясь верными своему делу. Картина показывает, как в самые тяжёлые годы люди находили в себе силы для сострадания и милосердия.

В Комитете по культуре напомнили, что в Ленинградском зоопарке уже существует постоянная экспозиция "Зоосад в годы блокады". На ней представлены подлинные предметы и воссоздана обстановка, в которой работали сотрудники в те годы. Посетители могут узнать, как удавалось спасать и чем кормить животных в условиях голода и холода.

Фото: Piter.TV