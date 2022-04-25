Видео: в особняке В.П.Орлова-Давыдова идет капитальный ремонт

Работы будут идти еще полгода.

В Фонде капитального ремонта показали, как ведутся работы в особняке В. П. Орлова-Давыдова на улице Чайковского, 27. Специалисты обновляют фасад, меняют инженерные системы и ремонтируют кровлю.

Также в планах отреставрировать штукатурный слой, кирпичную кладку, двери и окна мест общего пользования, сохранить балконы и защитить их от влаги. Работы идут поэтапно. При необходимости могут сочетаться несколько видов работ. Это сокращает сроки проведения капремонта.

Полностью завершить ремонт планируют в октябре 2022 года. Здание включено в реестр объектов культурного наследия. Первые этажи были построены в 1839 году.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что дачу Леснера в Шувалово решили защитить от вандалов.

Видео: Фонд капитального ремонта