Дачу Леснера в Шувалово решили защитить от вандалов

Вокруг дачи Леснера в Шувалово усилят полицейское патрулирование. Объект периодически подвергается нападкам вандалов. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.
Деревянное здание находится на Варваринской улице, 12. На данный момент оно не используется. Так как на территорию проникают посторонние лица, объект решили защитить. Глава КГИОП Сергей Макаров обратился к главе Выборгского района Виктору Полунину.
Дом находится в собственности Петербурга. Сейчас собираются документы для продажи объекта. Владелец должен будет законсервировать здание до января 2023 года, а также провести первоочередные противоаварийные работы. Сейчас ответственность лежит на районной администрации.
Двухэтажный особняк конца XIX века принадлежал купцу Густаву Лесснеру.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что суд Петербурга запретил сносить торговые бани Екимовой.
Фото: КГИОП
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