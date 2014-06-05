Дачу Леснера в Шувалово решили защитить от вандалов

В будущем для здания будут искать нового владельца.

Вокруг дачи Леснера в Шувалово усилят полицейское патрулирование. Объект периодически подвергается нападкам вандалов. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Деревянное здание находится на Варваринской улице, 12. На данный момент оно не используется. Так как на территорию проникают посторонние лица, объект решили защитить. Глава КГИОП Сергей Макаров обратился к главе Выборгского района Виктору Полунину.

Дом находится в собственности Петербурга. Сейчас собираются документы для продажи объекта. Владелец должен будет законсервировать здание до января 2023 года, а также провести первоочередные противоаварийные работы. Сейчас ответственность лежит на районной администрации.

Двухэтажный особняк конца XIX века принадлежал купцу Густаву Лесснеру.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что суд Петербурга запретил сносить торговые бани Екимовой.

Фото: КГИОП