  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дачу Леснера в Шувалово решили защитить от вандалов
Сегодня, 9:17
100
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Дачу Леснера в Шувалово решили защитить от вандалов

0 0

В будущем для здания будут искать нового владельца.

Вокруг дачи Леснера в Шувалово усилят полицейское патрулирование. Объект периодически подвергается нападкам вандалов. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Деревянное здание находится на Варваринской улице, 12. На данный момент оно не используется. Так как на территорию проникают посторонние лица, объект решили защитить. Глава КГИОП Сергей Макаров обратился к главе Выборгского района Виктору Полунину. 

Дом находится в собственности Петербурга. Сейчас собираются документы для продажи объекта. Владелец должен будет законсервировать здание до января 2023 года, а также провести первоочередные противоаварийные работы. Сейчас ответственность лежит на районной администрации. 

Двухэтажный особняк конца XIX века принадлежал купцу Густаву Лесснеру. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что суд Петербурга запретил сносить торговые бани Екимовой. 

Фото: КГИОП

Теги: вандализм, дача леснера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии