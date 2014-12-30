Киперы Ленинградского зоопарка показали, как капибары переживают ненастную погоду

Им все равно. У них круглый год длится купальный сезон.

Сотрудники Ленинградского зоопарка продемонстрировали, как их капибары справляются с ненастной погодой, накрывшей Санкт-Петербург в последнее время. Наблюдения показывают, что грызунам безразлично всякое ухудшение погодных условий – главное чтобы оставался доступ к любимому водоему.

Опубликованный киперами ролик является наглядным примером того, почему капибар называют "водосвинками". Животные много времени проводят в специально подогреваемом для них бассейне и нередко играются там. На видео видно, как детеныш капибары плещется с папой по имени Ермак. По заверениям работников зоопарка, большинство времени он проводит именно с отцом.

Некоторое время назад, впрочем, капибары не жаловали построенный для них водоем в новом вольере. Киперы долго пытались понять, почему животным не нравится проводить время в бассейне, и посредством длительных наблюдений наконец разгадали эту загадку.

Видео: Ленинградский зоопарк