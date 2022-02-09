Ленинградский зоопарк пролил свет на тайную жизнь капибар

По записям со скрытой камеры киперы поняли, почему животным не нравится их новый бассейн.

Сотрудники Ленинградского зоопарка раскрыли секрет неприязни семейства капибар к бассейну в новом вольере. Разгадать загадку позволило внимательное наблюдение за личной жизнью животных через записи скрытой камеры, – следует из сообщения пресс-службы заведения.

Сотрудники долго ломали голову – почему же капибары игнорируют бассейн. Киперы увеличили количество воды, старались создать идеальные условия для плавания, меняли температуру то в большую, то в меньшую сторону. Но капибары все равно предпочитали оставаться на берегу. Ленинградский зоопарк

Решить задачу помогло длительное наблюдение и экспериментирование с уровнем воды в бассейне. В ходе тестов киперы выяснили, что все дело в особенностях... туалета капибар.

Дело в том, что грызуны справляют нужду только на мелководье. Потому новый водоем устроил капибар только в момент уменьшения количества воды в нем почти вдвое. Отныне привередливое семейство с большим удовольствием купается в бассейне и, кажется, очень его жалует.

Ранее сотрудники Ленинградского зоопарка показывали в социальных сетях пару бинтуронгов – "кошкомедведей" из Индонезии, который лишь недавно появились в постоянной экспозиции заведения.

Видео: Ленинградский зоопарк