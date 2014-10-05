Бинтуронги Ленинградского зоопарка приглашают в гости

Новые диковинные звери лишь недавно появились в экспозиции заведения.

Сотрудники Ленинградского зоопарка приглашают увидеть бинтуронгов вживую – "кошачьи медведи" лишь недавно появились в постоянной экспозиции заведения. Специально для них работники зоопарка подготовили просторный вольер, – следует из сообщения пресс-службы Ленинградского зоопарка.

Кошачьи медведи в дикой природе живут на деревьях, поэтому сотрудники Зоопарка обустроили в вольере лабиринт из стволов и ветвей. Переходы сделали максимально близко друг к другу, чтобы медлительные и осторожные хищники могли "перетекать" с места на место. Кроме того, в вольере у кошачьих медведей есть уютные уголки для отдыха, удобные укрытия и бассейн. Ленинградский зоопарк

Новичков – самку и самца бинтуронгов – зовут Клара и Тоши. Как мы рассказывали ранее, они родились всего год назад и приехали в Северную столицу из Индонезии. Киперы обещают удовлетворять любой каприз животных и своевременно дополнять вольер всеми удобствами.

Вместе с эти работники зоопарка приглашают понаблюдать за парочкой в павильоне "Дики звери". Однако Клара и Тоши сами еще привыкают к новому дому и потому "ведут себя скромно и осторожничают". Чтобы пара скорее привыкла к обстановке, посетителям рекомендуют не пугать животных громкими звуками.

Напомним, что в понедельник 11 ноября Ленинградский зоопарк закроется на санитарный день.

Видео: Ленинградский зоопарк