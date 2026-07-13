В Петербурге подвели итоги выдвижения кандидатов на Единый день голосования

На выборах депутатов Государственной думы девятого созыва документы в окружные комиссии представили один кандидат от ЛДПР, один представитель "Единой России" и три самовыдвиженца.

Председатель петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 13 июля сообщил о ходе выдвижения и регистрации списков кандидатов на предстоящие выборы в Единый день голосования. По его словам, на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва документы в окружные комиссии представили один кандидат от ЛДПР, один представитель "Единой России" и три самовыдвиженца, пишет "Петербургский дневник".

На выборах в Законодательное собрание Петербурга восьмого созыва ситуация выглядит следующим образом: по единому избирательному округу зарегистрирован список партии "Зеленые", включающий 63 человека. По одномандатным округам заверены списки региональных отделений партий "Зеленые", "Новые люди", "Единая Россия", "Яблоко" и "Справедливая Россия". В окружные комиссии подали документы 10 кандидатов от "Зеленых", 11 – от "Новых людей", 17 — от "Единой России" и трое самовыдвиженцев. На данный момент официально зарегистрированы четыре кандидата от партии "Зеленые".

На муниципальном уровне дополнительные выборы проходят в двух округах: по одному в МО Новоизмаймовское (три самовыдвиженца) и МО Красненькая речка (два самовыдвиженца). При этом, как отметил господин Мейксин, на выборах в Муниципальные советы МО Автово и МО Оккервиль выдвижение кандидатов не осуществлялось.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)