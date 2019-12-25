В Кронштадте планируют построить канатную дорогу

Её протяжённость составит 1,2 км.

Представители "Остров фортов" начали вести переговоры с компаниями по строительству канатной дороги в Кронштадте. Об этом сообщили "Ведомости Северо-Запад".

Предполагается, что канатная дорога свяжет Музей военно-морской славы и форт "Император Александр I", её протяжённость составит 1,2 км. При создании проекта необходимо будет учесть погодные условия в Кронштадте.

На самом форте "Император Александр I" появится музей борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторан и гостиничные номера.

В сентябре подсветка на маяках "Кроншлота" зажглась впервые за 319 лет. Форт "Кроншлот" был построен для обороны от шведских войск во время Северной войны 1704 года. За свою историю он несколько раз перестраивался.

Фото: ВКонтакте/ Кронштадт | Остров фортов