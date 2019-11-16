Подсветка на маяках "Кроншлота" зажглась впервые за 319 лет

В общей сложности по периметру форта намерены установить 500 световых точек, которые можно будет зажечь одновременно после подключения к электросетям.

В Кронштадте тестируют световые схемы для первого форта "Кроншлот". Огни зажглись впервые за 319 лет. Об этом заявила руководитель проекта "Остров фортов" Ксения Шойгу в своём Telegram-канале.

В ходе проверки свет озарил Николаевскую батарею и маяки. Шойгу отметила, что для того, чтобы подчеркнуть монументальность и красоту сооружений, были подобраны идеальная яркость и направления огней. В общей сложности по периметру форта намерены установить 500 световых точек, которые можно будет зажечь одновременно после подключения к электросетям. Также продолжаются работы по восстановлению исторического облика здания.

Напомним, что форт "Кроншлот" был построен для обороны от шведских войск во время Северной войны 1704 года. За свою историю он несколько раз перестраивался.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте построят 2 малоэтажных жилых кластера.

Видео: Telegram / Ксения Шойгу+