  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейские ликвидировали канал нелегальной миграции во Фрунзенском районе
Сегодня, 12:50
144
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские ликвидировали канал нелегальной миграции во Фрунзенском районе

0 0

Были задержаны четверо подозреваемых.

Во Фрунзенском районе правоохранители ликвидировали канал нелегальной миграции, сообщили 11 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Полицейские задержали двоих петербуржцев в возрасте 48 и 62 лет и двоих граждан государств ближнего зарубежья, 27 и 34 лет. Все они подозреваются в причастности к организации незаконной миграции. 

Злоумышленники находили мигрантов, которым нужна была регистрация по месту пребывания или жительства, и за денежное вознаграждение регистрировали их по адресам проживания своих знакомых. Фактически иностранцы в квартирах не проживали и проживать не собирались.

На основании фиктивной регистрации иностранцы оформляли себе миграционные документы и легализовывались в стране. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге после миграционного рейда в полицию доставили 200 иностранцев. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нелегальная миграция, фиктивная регистрация иностранцев, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии