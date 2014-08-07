Полицейские ликвидировали канал нелегальной миграции во Фрунзенском районе

Были задержаны четверо подозреваемых.

Во Фрунзенском районе правоохранители ликвидировали канал нелегальной миграции, сообщили 11 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали двоих петербуржцев в возрасте 48 и 62 лет и двоих граждан государств ближнего зарубежья, 27 и 34 лет. Все они подозреваются в причастности к организации незаконной миграции.

Злоумышленники находили мигрантов, которым нужна была регистрация по месту пребывания или жительства, и за денежное вознаграждение регистрировали их по адресам проживания своих знакомых. Фактически иностранцы в квартирах не проживали и проживать не собирались.

На основании фиктивной регистрации иностранцы оформляли себе миграционные документы и легализовывались в стране. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге после миграционного рейда в полицию доставили 200 иностранцев.

Фото: Piter.TV