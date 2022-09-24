В Петербурге после миграционного рейда в полицию доставили 200 иностранцев

Полицейской проверке подверглись и офисы компании-"аутстаффера" и квартиры её сотрудников.

В Петербурге в октябре экономическая полиция провела очередной миграционный рейд. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По оперативным данным, противоправная деятельность по легализации иностранцев велась от имени юридического лица и была замаскирована под частное агентство недвижимости. На самом деле фирма не имела соответствующей аккредитации, а значит и права на предоставление услуг аутстаффинга.

Полицейские проверили 2 хостела (на Заневском проспекте и улице Харченко), фигурирующие в материалах уголовного дела. Около 200 иностранных постояльцев были доставлены в полицию с целью проверки не только на предмет соблюдения ими норм миграционного законодательства, но и для установления порядка регистрации по указанным адресам.

Полицейской проверке подверглись и офисы компании-"аутстаффера" и квартиры её сотрудников. В полицию доставили 17 человек для проверки на причастность к противоправной схеме.

Ранее более 15 иностранных граждан привлекли к ответственности в ходе операции "Нелегал-2024" в Петербурге.

Видео: МВД