Более 15 иностранных граждан привлекли к ответственности в ходе операции "Нелегал-2024" в Петербурге

Петербургский ОМОН совместно с сотрудниками Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Северной столицы.
В результате оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024" омоновцы выявили 19 нарушений законов о миграции. По итогам рейда к административной ответственности были привлечены 15 иностранных граждан. 9 из них выдворят с территории России. Кроме того правоохранители выявили подделку миграционной карты. По факту нарушения было возбуждено уголовное дело.
Ранее мы рассказывали, что в трех кафе Кировского района Петербурга обнаружили восемь нелегальных мигрантов.
Фото: Пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга
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