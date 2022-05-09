Более 15 иностранных граждан привлекли к ответственности в ходе операции "Нелегал-2024" в Петербурге

Девять мигрантов выдворят из страны.

Петербургский ОМОН совместно с сотрудниками Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Северной столицы.

В результате оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024" омоновцы выявили 19 нарушений законов о миграции. По итогам рейда к административной ответственности были привлечены 15 иностранных граждан. 9 из них выдворят с территории России. Кроме того правоохранители выявили подделку миграционной карты. По факту нарушения было возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что в трех кафе Кировского района Петербурга обнаружили восемь нелегальных мигрантов.

Фото: Пресс-служба Росгвардии Санкт-Петербурга