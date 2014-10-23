На площади Восстания установили камеры для фотофиксации нарушений

Наблюдать также будут за дорожной обстановкой вблизи других станций метрополитена.

На площади Восстания и других городских объектах в целях контроля нарушений ПДД были установлены и введены в эксплуатацию камеры с функцией фотофиксации. Об этом рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Новые системы помогут усилить контроль за соблюдением ПДД и повлиять на сокращение случаев систематического нарушения правил остановки и стоянки. Круглосуточно в режиме реального времени комплексы фиксируют правонарушения и направляют фотофакты с данными о номере транспортного средства и времени нарушения для выставления штрафов. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В частности, камеры были установлены также в районе станций метро "Бухарестская", "Горьковская", "Звездная", "Комендантский проспект", "Ладожская", "Ленинский проспект", "Приморская", "Пролетарская", "Проспект Ветеранов", "Черная речка", "Спортивная". Суммарно вблизи различных объектов города была установлена 91 камера.

В следующем году сотрудники комитета запланировали установку оборудования на дополнительных 54 адресах.

Ранее мы сообщали, что в Кронштадте ведутся активные работы по модернизации дорожной сети на территории кварталов 7 и 8.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры