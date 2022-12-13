В Петербурге определили лучших каменщиков

В состязании приняли участие 25 конкурсантов.

В Петербурге завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР" в номинации "Лучший каменщик-2023". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В состязании приняли участие 25 конкурсантов: специалисты строительных компаний и студенты профессиональных учебных заведений. В рамках конкурса, каменщики на кирпичной стене выкладывали цифру 320, именно столько лет в этом году исполнилось Санкт-Петербургу.

Выбирая победителей, мы ориентировались только на ваш профессионализм. В ваших руках будущее нашего прекрасного города! Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга

Победителем в номинации "Лучший учащийся по специальности каменщик" стал Матвей Ластин из "Техникума строительства и городского хозяйства". На втором месте – Иван Данилко из "Академии управления городской средой, градостроительства и печати" и Кирилл Прохоров из "Индустриально-судостроительного лицея". Третье место разделили Леонид Истишенко из "Академии управления городской средой, градостроительства и печати" и Руслан Севрук из "Индустриально-судостроительного лицея".

В номинации "Лучший каменщик Санкт-Петербурга-2023" победителем стал Олег Жизневский (Объединение "Строительный трест", ООО "СТ-Строй"), второе место у Евгения Азука (Группа компаний "КВС"), бронза у Валерия Мацкевича ("ЛСР. Строительство – Северо-Запад").

Победители представят Петербург на федеральном этапе соревнований "Строймастер".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"