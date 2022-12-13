В Петербурге прошел 13-ый региональный этап Национального конкурса "Строймастер"

Члены жюри выбирали лучшего каменщика.

На территории ЖК "Северная долина" 24 мая прошел 13-ый региональный этап Национального конкурса "Строймастер". В конкурсе принимали участие не только сотрудники строительных компаний из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и студенты профильных учебных учреждений. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В этом году список участников расширился до 25-ти конкурсантов. За звание лучшего специалиста по каменной кладке в классе "Профессионал" боролись 17 мастеров. В классе "Ученик" были заявлены 8 студентов из городских профессиональных училищ и техникумов.

Еще одно нововведение этого года – участники выкладывали не ажурный узор, а цифру "320" – в честь грядущего празднования дня рождения Санкт-Петербурга. Экспертная комиссия учитывала не только качество кладки, но и скорость выполнения задания.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 25 мая в 16:00 во Дворце труда. Победитель регионального этапа Национального конкурса "Строймастер" в номинации "Лучший каменщик-2023" будет участвовать в соревновании федерального этапа.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"