Кинотеатр "Аврора" покажет отреставрированную "Калину красную"

Новая старая премьера состоится 25 сентября в 19.00

Сегодня, 25 сентября в 19.00, в кинотеатре "Аврора" покажут отреставрированную копию легендарного фильма "Калина красная" Василия Шукшина. Таким анонсом поделилась пресс-служба кинотеатра.

Цифровую реставрацию картины сделал "Киноконцерн "Мосфильм" к году 90-летия режиссера и актера Шукшина. "Калина красная" – последняя шукшинская работа, которая уже после смерти режиссера участвовала в Берлинском кинофестивале.

В нынешнем году картина вернулась к конкурсам: в этот раз она отправится на конкурс реставрации классики мирового кино на Венецианском кинофестивале.

Картину представит кинокритик Антон Долин. В повторный прокат "Калина красная" выйдет с 3 октября.

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Фото: youtube.com