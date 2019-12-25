Юрист объяснил, какую ответственность школа несет за безопасность ребенка

В зону ответственности школы входит не только здание учреждения, но и прилегающая территория (стадион или внутренний двор).

Юрист Сергей Пирогов объяснил порядок действий школы и родителей, необходимых для обеспечения безопасности детей во время учебного процесса.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт пояснил, что в зону ответственности школы входит не только здание учреждения, но и прилегающая территория (стадион или внутренний двор). Все происходящие там события – зона ответственности школьного персонала. При этом за воротами школы ответственность за детей лежит на плечах родителей.

Также Сергей Пирогов призвал родителей объяснять детям правила поведения и безопасности в школах, поддерживать связь с учителями и другими родителями.

Если, по мнению родителя, школа не приложила достаточно усилий для обеспечения безопасности и комфортной среды для ученика, для решения проблемы можно обращаться в районные отделы образования.

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Фото: Piter.tv