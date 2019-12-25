В парке Малиновка появятся малиновая роща и места для наблюдения за птицами

Основная идея – включение природных элементов и исторических образов в благоустройство.

В Петербурге представили финальную концепцию благоустройства парка Малиновка. Проектирование велось с учетом предложений жителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Красногвардейской администрации.

Основная идея – включение природных элементов и исторических образов в благоустройство. Здесь появятся рокарий (цветник, имитирующий горный ландшафт – прим.ред.), малиновая роща, цветочный, сенсорный и луговой сады. Будут оборудованы выходы к воде, места наблюдения за птицами. Навесы в парке будут в форме листьев малины.

Благоустройство запланировано на 2025 год. Работы пройдут в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды".

Также петербуржцам показали, как будет выглядеть Малоохтинский парк после благоустройства.

Фото: Telegram / пресс-сек Красногвардейского