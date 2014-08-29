Петербуржцам показали, как будет выглядеть Малоохтинский парк после благоустройства

Работы будут произведены в 2 этапа.

К 2026 году в Красногвардейском районе завершат работы по благоустройству Малоохтинского парка. Об этом сообщил Telegram-канал районной администрации.

Работы будут произведены в 2 этапа, первый из которых будет завершён уже в 2025 году. Второй этап также включит благоустройство территории за лицеем № 533. В ходе работ будет обновлено несколько скульптур, уже представленных в парке. В частности, скульптуру "Геркулес" обновят и переставят ближе к спортивной зоне с площадками для сквоша, тенниса, стритбола. Скульптура "Венеция" окажется в зоне пруда, к которому оборудуют плавный спуск.

Также в парке оборудуют экотропу со стендами об обитающих в городе птицах, будут высажены новые зелёные насаждения.

Ранее мы сообщили о том, что спортивную площадку за 105 млн рублей благоустроят в Красногвардейском районе.

Фото: Telegram / пресс-сек Красногвардейского