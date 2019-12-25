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Спортивную площадку за 105 млн рублей благоустроят в Красногвардейском районе
Сегодня, 14:39
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Спортивную площадку за 105 млн рублей благоустроят в Красногвардейском районе

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Открытие площадки намечено на середину 2024 года.

"Училище олимпийского резерва № 2" объявило итоги тендера на благоустройство территории спортплощадки в Красногвардейском районе. Судя по данным портала госзакупок, победителем была выбрана компания "Кинетик Спорт". Она выполнит работы за 105 млн рублей. При начальной цене контракта в  112,8 млн рублей.

Площадка находится на участке №91 по улице Коммуны. Там будут приведены в порядок искусственные покрытия, произведена замена бортовых камней и высажены зелёные насаждения. Основной частью работ станет замена устаревшего оборудования.

Открытие площадки намечено на середину 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что СПб ИАЦ выделит почти 2 млрд рублей на серверы и коммутаторы.

Фото:  Pxhere

Теги: госзакупки, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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